«Красиво играли в середине поля, но это не фигурное катание». Личка - о поражении от «Урала»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка отреагировал на поражение команды от «Урала» в рамках 27‑го тура чемпионата РПЛ.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Если ты хочешь выигрывать — надо совершать удары. Может, мы и играли красиво в середине поля, но это не фигурное катание, где дают очки за красоту исполнения. На второй тайм мы вышли с мыслями, что «Урал» будет нас бояться, а мы покажем спокойный футбол, но было наоборот, потому что у соперников сложная ситуация в турнирной таблице», - цитирует Личку «Матч ТВ».

Добавим, что после 26 туров «Урал» с 27 очками занимает 11-е место. «Оренбург» с 39 очками расположился на восьмой позиции в турнирной таблице.