Президент «Аль-Хиляля» ответил на вопрос о подписании Месси

Президент «Аль-Хиляля» Фахд бин Нафель прокомментировал многочисленные слухи о возможном приглашении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Не буду говорить на эту тему. Если появится какая-то информация, вы узнаете от пресс-службы.

Одно я могу сказать точно: команда для меня важнее одного футболиста. Любая звезда, которая приходит сюда, должна знать, что у нас великий клуб. Наша цель – усилить (команду). Если вы сосредоточитесь на одном человеке, то вы ее потеряете», – цитирует главу клуба RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил Месси 400 млн евро в год. Клуб прилагает все усилия для трансфера аргентинца, так как основной конкурент – «Аль-Наср» – сумел подписать Криштиану Роналду.