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Президент «Аль-Хиляля» ответил на вопрос о подписании Месси

Ранее сообщалось, что клуб предложил футболисту 400 млн евро в год.
Президент «Аль-Хиляля» ответил на вопрос о подписании Месси
13 мая 2023 15:26
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Президент «Аль-Хиляля» Фахд бин Нафель прокомментировал многочисленные слухи о возможном приглашении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Не буду говорить на эту тему. Если появится какая-то информация, вы узнаете от пресс-службы.

Одно я могу сказать точно: команда для меня важнее одного футболиста. Любая звезда, которая приходит сюда, должна знать, что у нас великий клуб. Наша цель – усилить (команду). Если вы сосредоточитесь на одном человеке, то вы ее потеряете», – цитирует главу клуба RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил Месси 400 млн евро в год. Клуб прилагает все усилия для трансфера аргентинца, так как основной конкурент – «Аль-Наср» – сумел подписать Криштиану Роналду.

источник: «Советский спорт»
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