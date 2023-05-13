Соболев сравнял счет в матче «Химки» – «Спартак»

В эти минуты на стадионе «Арена Химки» проходит матч 27-го тура чемпионата России между «Химками» и «Спартаком».

Отметим, что красно-белым удалось сравнять счет на 56-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий Александр Соболев. В составе хозяев гол со штрафного удара забил полузащитник Резиуан Мирзов (24-я минута).

Также добавим, что подопечные Гильермо Абаскаля играют в меньшинстве после того, как с поля был удален защитник Даниил Денисов.

После 26 туров «Спартак» с 49 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на одно очко отставая от замыкающего тройку «Ростова» и на два – от идущего вторым ЦСКА.

Химчане с 17 очками расположились на предпоследней, 15-й позиции.