Бывший арбитр РПЛ Федотов прокомментировал удаление Денисова в матче «Химки» - «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает незаслуженным удаление защитника московского «Спартака» Даниила Денисова в первом тайме матча 27-го тура с «Химками».

«Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в матче с «Химками». Там не то, что второй желтой не было, там даже фола не было - никакого наступа, никакого удара», - приводит слова экс-рефери «Чемпионат».

Напомним, эпизод произошел уже в добавленное к первой половине матча время, когда Денисов получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

Продолжается второй тайм, счет в матче 1:1.