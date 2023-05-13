«Зенит» – «Краснодар». Малком выйдет в стартовом составе клуба из Санкт-Петербурга

«Зенит» и «Краснодар» объявили составы на матч 27-го тура чемпионата РПЛ.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дмитрием Сафьяновым из Москвы.
Отметим, что после матча сине-бело-голубым вручат кубок и золотые медали за победу в чемпионате России.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Алип, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ионов, Ахметов, Баньяц, Пина, Олусегун, Дэвид
Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в прошлом туре, набрав 64 очка. «Краснодар» идет шестым, имея в своём активе 42 очка.
источник: РПЛ