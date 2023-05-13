«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Химками»

В гостевом матче 27-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Химками».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 23-й минуте экс-игрок «Спартака» Резиуан Мирзов открыл счет в матче. Игрок «Химок» отличился ударом со штрафного. Александр Соболев на 56-й минуте принес красно-белым ничью.

Отметим, что «Спартак» играл второй тайм вдесятером. В компенсированное к первой половине встречи время за две желтые карточки был удален Даниил Денисов.

«Химки» набрали 18 очков и остались на 15-й строчке в турнирной таблице.

«Спартак» с 50 очками занимает четвертую позицию.

РПЛ

27-й тур



«Химки» - «Спартак» (Москва) - 1:1 (1:0)

Голы: Мирзов, 23 - Соболев, 56.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов (Руденко, 59), Гулиев (Садыгов, 88), Бикел ((Магомедов, 47), Главчич,76), Долгов (Гильерме, 59).

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов (Маслов, 89), Тавареш, Мартинс, Пруцев (Мозес, 60), Зиньковский (Игнатов, 80), Промес, Соболев (Николсон, 89), Бальде (Хлусевич, 60).

Предупреждения: Голубович, 5, Руденко, 63, Гулиев, 64, Скворцов, 72, Андраде, 82, Садыгов, 88, Мелентиевич, 90+6 - Денисов, 29, 45+2, Пруцев, 53, Чернов, 61, Мозес, 69.

Удаление: Денисов, 45+2 (2ЖК).