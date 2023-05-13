«Енисей» сыграл вничью с «Уфой» в матче Первой лиги, забив два гола за две минуты в конце игры

Футболисты «Уфы» и «Енисея» сыграли вничью в матче 31-го тура Первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:2.

Гости открыли счет на 14-й минуте благодаря точному удару Александра Канаплина. На 45-й минуте Херман Феррейра не реализовал пенальти, «Уфу» выручил голкипер команды Хазбулат Хамхоев.

Во втором тайме Алексей Евсеев с пенальти сравнял счет. На 90-й минуте гол в свои ворота отправил защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин, но в компенсированное время гости вырвали ничью – гол на счету Никиты Глушкова.

«Енисей» набрал 49 очков и находится на четвертом месте в Первой лиге, в зоне стыковых матчей за право выступать в Российской премьер-лиге. У «Уфы» 29 очков, команда занимает 16-е место, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.

В 32-м туре 20 мая «Енисей» сыграет с «Нефтехимиком» на своем поле, а «Уфа» примет КАМАЗ.