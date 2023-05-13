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«Енисей» сыграл вничью с «Уфой» в матче Первой лиги, забив два гола за две минуты в конце игры

Один из лидеров Первой лиги потерял очки в драматическом матче с аутсайдером турнира.
13 мая 2023 16:01
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Уфы» и «Енисея» сыграли вничью в матче 31-го тура Первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:2.

Гости открыли счет на 14-й минуте благодаря точному удару Александра Канаплина. На 45-й минуте Херман Феррейра не реализовал пенальти, «Уфу» выручил голкипер команды Хазбулат Хамхоев.

Во втором тайме Алексей Евсеев с пенальти сравнял счет. На 90-й минуте гол в свои ворота отправил защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин, но в компенсированное время гости вырвали ничью – гол на счету Никиты Глушкова.

«Енисей» набрал 49 очков и находится на четвертом месте в Первой лиге, в зоне стыковых матчей за право выступать в Российской премьер-лиге. У «Уфы» 29 очков, команда занимает 16-е место, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.

В 32-м туре 20 мая «Енисей» сыграет с «Нефтехимиком» на своем поле, а «Уфа» примет КАМАЗ.

источник: «Советский спорт»
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