ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Радимов считает, что клубам РПЛ необходимо соответствовать уровню «Зенита»

По словам 47-летнего специалиста, в данный момент у сине-бело-голубых нет конкурентов в чемпионате России. 
13 мая 2023 16:11
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением по поводу доминирующего уровня питерской команды в РПЛ.

«Интриги в лиге нет, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и все. Другим командам нужно стремиться к «Зениту», а не питерскому клубу опускаться до остальных. Логично?! Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных игроков или растите своих. Нет сомнений в том, что все хотят равняться на лидера», — приводит слова Радимова Sport24.ru.

Напомним, что «Зенит» стал досрочным чемпионом России после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Для подопечных Сергея Семака этот титул стал пятым кряду. Петербуржцы завоевали десятый трофей чемпионата в своей истории, включай чемпионство СССР в 1984 году.

источник: Sport24.ru
«Который раз подряд «Спартак» страдает из-за арбитра». Чернов - после матча с «Химками»
Матч обслуживала бригада судей во главе с Евгением Кукуляком.
13.05.2023 16:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Малком открыл счет в матче «Зенит» – «Краснодар»
Бразилец забил 23-й мяч в чемпионате России.
13.05.2023 16:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«На поле происходила комедия». Александр Мостовой – о матче «Химки» – «Спартак»
«Спартак» сумел спасти ничью в матче, хоть и играл вдесятером весь второй тайм.
13.05.2023 16:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дзюба рискует пропустить матч с «Крыльями Советов» в РПЛ 
34-летний форвард не полетел вместе с «Локомотивом» в Самару. 
13.05.2023 16:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Уткин – о судье матча «Химки» - «Спартак»: он свою роль видит в том, чтобы сделать матч интереснее
«Спартак» второй тайм провел в меньшинстве.
13.05.2023 16:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Абаскаль не стал отвечать на вопросы журналистов после ничьей с «Химками»
«Спартак» доигрывал матч в меньшинстве.
13.05.2023 16:38
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ньюкасл» потерял очки в матче АПЛ с «Лидсом»
Встреча завершилась со счетом 2:2.
13.05.2023 16:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Президент «Урала»: наконец-то прервали серию из семи матчей без побед
Два предыдущих матча команда свела к ничьей.
13.05.2023 16:27
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Велес» с минимальным счетом обыграл «СКА-Хабаровск»
Серия хабаровчан без побед длится уже 12 матчей.
13.05.2023 16:16
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика