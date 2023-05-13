Радимов считает, что клубам РПЛ необходимо соответствовать уровню «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением по поводу доминирующего уровня питерской команды в РПЛ.

«Интриги в лиге нет, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и все. Другим командам нужно стремиться к «Зениту», а не питерскому клубу опускаться до остальных. Логично?! Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных игроков или растите своих. Нет сомнений в том, что все хотят равняться на лидера», — приводит слова Радимова Sport24.ru.

Напомним, что «Зенит» стал досрочным чемпионом России после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Для подопечных Сергея Семака этот титул стал пятым кряду. Петербуржцы завоевали десятый трофей чемпионата в своей истории, включай чемпионство СССР в 1984 году.