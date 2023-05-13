«Велес» с минимальным счетом обыграл «СКА-Хабаровск»

В Домодедово завершился матч 31-го тура Первой лиги, в котором столичный «Велес» встречался с «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Велеса» Джамал Дибиргаджиев на 29-й минуте встречи. Эта победа стала для «Велеса» первой в четырех последних встречах. В свою очередь, серия хабаровчан без побед продолжается уже 12 матчей.

Эта победа позволила «Велесу» выйти на 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка. У «Кубани», располагающейся на 15-й строчке столько же очков, но один матч в запасе.

«СКА-Хабаровск» с 38 очками занимает 13-ю позицию в турнирной таблице Первой лиги.