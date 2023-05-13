«Ньюкасл» потерял очки в матче АПЛ с «Лидсом»

Футболисты «Ньюкасла» на выезде не смогли обыграть «Лидс» в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча закончилась со счетом 2:2

В составе «сорок» дубль оформил Каллум Уилсон, дважды реализовав пенальти (31-я, 69-я минуты). За хозяев поля забитыми мячами отличились Люк Эйлинг (7) и Расмус Кристенсен (79).

На 29-й минуте встречи нападающий «белых» Патрик Бэмфорд не смог реализовать 11-метровый удар.

На первой добавленной минуте ко второму тайму защитник хозяев Хуниор Фирпо заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.

Таким образом, «Ньюкасл» набирает 66 очков и по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» поднимается на 18-ю строчку, имея в своем активе 31 очко.

18 мая подопечные Эдди Хау примут на своем поле «Брайтон». 21 мая команда Сэма Эллардайса отправится в гости к «Вест Хэму».

АПЛ

36-й тур

«Лидс» – «Ньюкасл» – 2:2 (1:1)

Голы: Эйлинг, 7. Кристенсен, 79 – Уилсон, 31, 69.

Удаление: Фирпо, 90+1