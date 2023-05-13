Президент «Урала»: наконец-то прервали серию из семи матчей без побед

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался относительно матча своей команды с «Оренбургом» в 27-м туре чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Екатеринбурга.

«Эмоции только положительные после победы. Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед. Сейчас даже не думаем о матче с «Краснодаром». Игра сегодня была бурная, вырвали победу на последних минутах», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Иванова.

Отметим, что «Урал» занимает 11-ю строчку в таблице с 30 очками за 27 матчей.