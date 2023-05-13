Абаскаль не стал отвечать на вопросы журналистов после ничьей с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не стал отвечать на вопросы журналистов о матче с «Химками».

Встреча 27-го тура завершилась со счетом 1:1. «Спартак» во втором тайме играл вдесятером после удаления Даниила Денисова.

«Хочу попросить прощения у журналистов. Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые переходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» с 50 очками занимает четвертую позицию в таблице РПЛ.