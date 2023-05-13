Дзюба рискует пропустить матч с «Крыльями Советов» в РПЛ 

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не отправился в месте с командой в Самару на матч 27-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, красно-зеленые направились на очную встречу с самарским клубом на самолете, однако российского форварда в числе отправившихся футболистов не оказалось. Сообщается, что 34-летний игрок получил небольшую травму в прошлой встречи чемпионата с «Сочи».

Добавим, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года на правах свободного агента. С тех пор за «железнодорожников» он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

В настоящее время московский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 26-и матчей.