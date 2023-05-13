Уткин – о судье матча «Химки» - «Спартак»: он свою роль видит в том, чтобы сделать матч интереснее

Известный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о главном арбитре матча 27-го тура Российской Премьер-лиги «Химки» - «Спартак» Евгении Кукуляке.

«Кукуляк — лучший судья в РПЛ. Только за его работой наблюдать интереснее и, выражусь корявенько, остросюжетнее, чем за командами на поле. Причём, как известно, он свою роль как раз и видит в том, чтобы сделать матч интереснее. Просмотры падают. Нашему чемпионату нужны любые шоумены», - написал Василий Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме встречи «Спартак» остался в меньшинстве после того, как Кукуляк показал вторую желтую карточку защитнику «красно-белых» Даниилу Денисову.