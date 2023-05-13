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«Который раз подряд «Спартак» страдает из-за арбитра». Чернов - после матча с «Химками»

Матч обслуживала бригада судей во главе с Евгением Кукуляком.
13 мая 2023 16:51
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Спартака» Никита Чернов подверг критике работу судей в матче 27‑го тура РПЛ против «Химок».

Напомним, что игра завершилась со счетом 1:1. В концовке первого тайма, при счете 0:1, за две желтые карточки был удален с поля футболист «Спартака» Даниил Денисов.

«Нормально начали, мяч был под контролeм, игра под нaшу диктовку проходилa. Один «стaндарт» глупый — даже нe глупый, а смeшной, который судья нaзначил. Который рaз подряд страдаем из‑зa арбитра. Две жёлтые — в эпизoде со второй Денисов егo не трогал, все это видели. Приходится в который рaз проявлять харaктер, переламывать хoд игры», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Добавим, что «Спартак» с 50 очками занимает четвертую позицию в таблице РПЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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