«На поле происходила комедия». Александр Мостовой – о матче «Химки» – «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-лиги, в котором подмосковные «Химки» принимали столичную команду.

«Спартак» играл в меньшинстве, но по ощущениям в меньшинстве играли «Химки» – они оборонялись просто ужасно. «Спартак» мог забить ещё два или три мяча.

Добавленное время было самым удивительным: «Химки» бегут вчетвером на двоих, потом «Спартак» втроём на одного. На поле происходила комедия. Конечно, «Спартак» потерял два очка.

Удаления никакого не было у «Спартака», второй карточки однозначно не было. Удивительно, что снова судил арбитр, которого отстраняли», – приводит слова Александра Мостового «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. «Спартак» во втором тайме играл вдесятером после удаления Даниила Денисова.

«Спартак» с 50 очками занимает четвертую позицию в таблице РПЛ. «Химки» с 18 очками располагаются на 15-й позиции, отставая от зоны стыковых матчей на пять очков.