Талалаев прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче 27-го тура РПЛ 

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России против «Спартака».

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:1.

«Первый тайм — понимали, что необходимо терпеть. Даже «Реал» с «Ман Сити» терпел. Мы играли предыдущий матч с «Торпедо», там была похожая ситуация, мы заходили Денисову за спину 8 раз, не удалось. Мирзов хорошо сегодня выступил. Второй тайм 11 футболистов против десятерых. Хотелось бы, чтобы игра была более спокойная. Будем над этим работать», — заявил Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что в настоящее время «Химки» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 27 проведенных игр. «Спартак» идет на четвертой строчке, имея в своем активе 50 очков.