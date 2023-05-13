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Хет-трик Гиоргобиани помог «Алании» победить «Краснодар-2» в матче Первой лиги

Владикавказские футболисты закрепились на третьем месте в турнире.
13 мая 2023 17:08
автор: Александр Евграфов

Футболисты владикавказской «Алании» разгромили «Краснодар-2» в матче 31-го тура Первой лиги. Встреча в Грозном, где проводит домашние матчи «Алания» завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

В составе «Алании» хет-трик на счету Николая Гиоргобиани (41, 45, 90), по мячу забили Заур Тарба (40) и Сослан Качмазов (58). У гостей отличились Владимир Ярлыков (33) и Дмитрий Кучурга (61).

«Алания» набрала 55 очков и за три тура до конца турнира практически гарантировала себе участие в стыковых играх, дающих право выступать в Российской премьер-лиге. «Краснодар-2» с 22 очками замыкает турнирную таблицу и оформил вылет во Вторую лигу.

В 32-м туре 19 мая «Алания» сыграет в гостях с «Акроном», а на следующий день «Краснодар-2» примет «Велес».

источник: «Советский спорт»
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