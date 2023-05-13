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Червиченко уверен, что в «Спартаке» наступил кризис

Красно-белые не смогли обыграть «Химки» в очной встрече.
13 мая 2023 17:12
автор: Глеб Шевяков

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 27-го тура чемпионата России, в котором московская команда сыграла вничью с «Химками» (1:1).

«У меня было предчувствие, что «Спартак» может оступиться из-за шапкозакидательского настроения, хотя команда и вышла вроде бы подготовленная и настроенная. Мне кажется, что «Спартак» находится в состоянии кризиса, и поэтому не смог победить. Конечно, сейчас все будут искать причину неудачи в ошибке Кукуляка. Во-первых, «Спартаку» никто не мешал до этой события забить гол и повести в счете. Во-вторых, «Химки» — команда не опасная и не злая», – приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков после 27 проведенных матчей. «Химки» идут на 15-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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