Андрей Канчельскис: видимо, опять в «Спартаке» начались какие-то разборки

Футбольный тренер Андрей Канчельскис прокомментировал итоги матча 27-го тура Российской Премьер-лиги между подмосковными «Химками» и столичным «Спартаком».

«Не знаю, что происходит со «Спартаком». Надо уметь играть вничью с «Химками», командой, которая идет на вылет. Если красно-белые борются за серебро, то такие результаты с такими «бардаками» для них непозволительны! Видимо, опять в «Спартаке» начались какие-то разборки. Пока они будут вестись, команда и до второго места не дотянет, ха-ха!», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Спартаку» удалось спасти ничейный исход матча, несмотря на то, что второй тайм команда провела в меньшинстве после удаления Даниила Денисова.

«Спартак» с 50 очками занимает четвертую позицию в таблице РПЛ. «Химки» с 18 очками располагаются на 15-й позиции, отставая от зоны стыковых матчей на пять очков.