«Зенит» побеждает «Краснодар» после первого тайма в домашнем матче РПЛ  

Завершился первый тайм матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

Отметим, что команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол за 45 минут встречи забил бразильский нападающий сине-бело-голубых Малком. Нападающий записал гол на свой счет на 15-й минуте.

Напомним, что «Зенит» досрочно завоевал пятое чемпионство подряд после победы над «Спартаком» (3:2) в прошлом туре.

Добавим, что Малком является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне. На его счету 23 забитых мяча.