«Реал Сосьедад» потерял очки в матче с «Жироной»

Футболисты «Реала Сосьедад» и «Жироны» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании. Матч, проходивший в Мадриде на арене Сан-Себастьян, завершился со счетом 2:2.

В составе хозяев голами отметились Микель Ойярсабаль, реализовавший пенальти на 5-й минуте, и Давид Сильва (24). У гостей мячи забили Ян Коуту (37) и Кристиан Стуани (45).

«Реал Сосьедад» набрал 62 очка и занимает четвертое место в чемпионате Испании, находясь в зоне еврокубков. «Жирона» с 48 очками находится на седьмой строчке.

В 35-м туре 20 мая «Жирона» примет «Вальядолид», а «Реал Сосьедад» отправится в гости к «Барселоне», которая может уже в этом туре оформить свое чемпионство.