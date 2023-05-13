«Удаление Денисова сказалось на игре». Джикия о матче «Спартака» с «Химками»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об удалении партнера по команде Даниила Денисова в матче 27-го тура чемпионата РПЛ с «Химками» (1:1).

Напомним, что 20-летний футболист получил две желтые карточки за 18 минут.

«Это удаление нашего игрока, которое в итоге сказалось на игре. Ошибка это или нет — разберутся. У нас есть, кто разбирается, как всегда. Много ошибок судей? Такое бывает к концу сезона. Не хочу обсуждать судейство. Я обсуждаю момент с удалением нашего футболиста, которого, считаю, не было», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Отметим, что арбитр Евгений Кукуляк вынес первое предупреждение Денисову после того, как он сфолил сразу на двух игроках «Химок», а в добавленное к первому тайму время он получил вторую желтую за фол в центре поля.