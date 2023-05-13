Червиченко – о неудачах «Спартака»: главный тренер здесь ни при чем, проблема в составе

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ничейном исходе матча между «красно-белыми» и подмосковными «Химакми».

«Главный тренер здесь совершенно ни при чем. Проблема в составе. Основной защитник, Джикия, отсутствует. Я всегда говорил, что это огромная проблема. Раньше, когда еще был Жиго, хоть кто-то занимался обороной «Спартака». Сейчас при отсутствии и одного, и второго проходной двор», - приводит слова Червиченко «Спорт-экспресс».

Напомним, встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Спартаку» удалось спасти ничейный исход матча, несмотря на то, что второй тайм команда провела в меньшинстве после удаления Даниила Денисова.

«Спартак» с 50 очками занимает четвертую позицию в таблице РПЛ. «Химки» с 18 очками располагаются на 15-й позиции, отставая от зоны стыковых матчей на пять очков.