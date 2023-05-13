Соболев считает, что Селихов реабилитировался в матче с «Химками»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил выступление вратаря московской команды Александра Селихова в матче 27-го тура чемпионата России с «Химками» (1:1).

«Селихов молодец, такие мячи вытаскивал. По игре было видно сегодня, что он пережил момент с «Зенитом». Ему дали еще один шанс, и он им воспользовался», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В матче 26-го тура чемпионата против «Зенита» Селихов допустил ошибку, которая привела к голу в ворота его команды. Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3 и питерский клуб досрочно стал чемпионом России.

Добавим, что в данный момент «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков после 27 проведенных игр. «Химки» идут на 15-м месте с 18-ю очками.