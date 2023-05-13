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«Краснодар» сравнял счет в матче с «Зенитом» благодаря голу Баньяца

Серб отличился на 51-й минуте встречи.
«Краснодар» сравнял счет в матче с «Зенитом» благодаря голу Баньяца
13 мая 2023 17:46
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

В данный момент проходит матч 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

Отметим, что счет в матче стал 1:1 после того, как полузащитник «быков» Михайло Баньяц отличился на 51-й минуте.

Напомним, что ранее за питерский клуб гол забил Малком (15-я минута).

Встреча первого круга завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. В той игре отличился Далер Кузяев.

Добавим, что «Зенит» досрочно завоевал пятое чемпионство подряд после победы над «Спартаком» (3:2) в прошлом туре. Малком является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне. На его счету 23 забитых мяча.

источник: «Советский спорт»
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