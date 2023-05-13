«Краснодар» вышел вперед в гостевом матче РПЛ против «Зенита»

В данный момент в Санкт-Петербурге проходит матч 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

Отметим, что «быки» вышли вперед благодаря голу полузащитника гостей Алексея Ионова, который отличился на 59-й минуте.

Ранее за гостевую команду гол забил Михаил Баньяц (51-я минута). Единственный гол хозяев поля на счету Малкома (15).

Встреча первого круга между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. В той игре отличился Далер Кузяев.

Добавим, что «Зенит» досрочно завоевал пятое чемпионство подряд после победы над «Спартаком» (3:2) в прошлом туре. Малком является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне. На его счету 23 забитых мяча.