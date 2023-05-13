Заболотный и Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА на домашний матч с «Торпедо»

ЦСКА и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча между командами состоится сегодня, 13 мая, на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Виталий Мешков.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Медина, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шляков, Роганович, Юзепчук, Орехов, Енин, Чурич, Караев, Стефанович, Турищев.

Напомним, что в данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. В свою очередь «Торпедо» идет 16-м (13 очков).