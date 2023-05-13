Владимир Гранат: зачем проводить финал Кубка в «Лужниках», если не будет полная посещаемость?

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о возможном переносе финала Кубка России из «Лужников».

«Зачем проводить в «Лужниках», если не будет полная посещаемость? Лучше взять стадион на 15-20 тысяч человек и провести там. В таком случае можно было бы рассмотреть вариант с проведением финала в каком-нибудь из регионов. Это помогло бы популяризации футбола в регионах», - приводит слова Граната Metaratings.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России может быть перенесен из-за ограничений, наложенных МВД России на стадион и низкого зрительского интереса.

При этом назывались три варианта места проведения матча - «ВТБ Арена» в Москве, «Арена Нижний Новгород» и стадион «Фишт» в Сочи.