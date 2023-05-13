Миранчук сломал палец и пропустит матч с «Вероной»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропустит матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны», сообщил главный тренер команды Иван Юрич.

«Миранчук сломал мизинец на ноге в матче с «Монцей». В игре с «Вероной» его не будет. Надеюсь, что он восстановится к следующему матчу», - цитирует Юрича Pazzi di Fanta.

Матч 35-го тура с «Вероной» состоится 14 мая. «Торино» с 46 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 9-е место. «Верона» с 30 очками находится на 17-м месте в Серии А.

В 36-м туре «Торино» примет 21 мая «Фиорентину».