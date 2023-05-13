Полузащитника «Краснодара» Ленини увезли с поля на электромобиле после столкновения с Малкомом

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

Отметим, что на 62-й минуте полузащитник «быков» Кевин Ленини получил травму, столкнувшись с форвардом соперников Малкомом. Через несколько минут хавбека отвезли на электромобиле. Вместо него на поле вышел Давид Ндука.

В данный момент продолжается второй тайм. «Краснодар» обыгрывает «Зенит» со счетом 2:1. В составе гостей голы забили Михайло Баньяц и Алексей Ионов. Петербуржцы ответили забитым мячом Малкома.