«Балтика» победила «Волгу» и находится в шаге от возвращения в Российскую премьер-лигу спустя 25 лет

Футболисты калининградской «Балтики» победили ульяновскую «Волгу» в матче 31-го тура Первой лиги и гарантировали себе участие в РПЛ в следующем сезоне спустя 25 лет. Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

У победителей отличились Гедеон Гузина (45+2) и Дмитрий Барков (82).

Беспроигрышная серия «Балтики» в Первой лиги достигла 30 матчей. Команда набрала 64 очка и лидирует в Первой лиге, находясь в шаге от прямого выхода в Российскую премьер-лигу. Для этого «Балтике» в трех оставшихся играх надо набрать одно очко при условии, что «Алания-Владикавказ» выиграет три свои игры.

В 32-м туре 20 мая «Балтика» примет своего основного преследователя в чемпионате казанский «Рубин», а «Волга» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».