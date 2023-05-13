Дубль Бекера помог «Униону» одержать домашнюю победу над «Фрайбургом»

Футболисты «Униона» дома обыграли «Фрайбург» (4:2) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий берлинского клуба Шеральдо Бекер, отличившийся дублем на 36-й и 38-й минутах. По голу забили Кевин Беренс (5) и Аисса Лайдуни (80). Гости ответили забитыми мячами Мануэля Гульде (56) и Винченцо Грифо, реализовавшего 11-метровый удар на 70-й минуте.

Таким образом, «Унион» набрал 59 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» идет пятым (56 очков).

20 мая «Унион» отправится в гости к «Хоффенхайму», а «Фрайбург» днем ранее на своем поле примет «Вольфсбург».

Чемпионат Германии

32-й тур

«Унион» – «Фрайбург» – 4:2 (3:0)

Голы: Беренс, 5. Бекер, 36, 38. Лайдуни, 80 – Гульде, 56. Грифо, 70 (с пенальти).