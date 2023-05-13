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«Зенит» в добавленное время вырвал ничью в матче с «Краснодаром»

Игра прошла в Санкт-Петербурге.
«Зенит» в добавленное время вырвал ничью в матче с «Краснодаром»
13 мая 2023 18:31
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Зенит»

«Зенит» на своем поле ушел от домашнего поражения в матче 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:2).

Отметим, что хозяева открыли счет на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Малком. Во втором тайме гостям удалось отличиться двумя голами. В составе «быков» точными ударами отметились Михайло Баньяц (51) и Алексей Ионов (58). Сине-бело-голубым удалось забить второй гол в самой концовке встречи усилиями Матео Кассьерры (90+6).

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, победив «Спартак» (3:2) в игре 26-го тура. В данный момент у команды Сергея Семака 65 очков. «Краснодар» располагается на шестом месте, имея в своем активе 43 очка.

20 мая «Зенит» отправится в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» днем позже у себя примет «Ростов».

Чемпионат России

27-й тур

«Зенит» – «Краснодар» – 2:2 (1:0)

Голы: Малком, 15. Кассьерра, 90+6 – Баньяц, 51. Ионов, 58.

источник: «Советский спорт»
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