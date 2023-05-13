В ЭСК заявили, что Кукуян совершил ошибку, засчитав гол «Зенита» в ворота «Спартака» в матче РПЛ

ЭСК РФС вынес вердикт по работе главного арбитра матча 27-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:2) Павла Кукуяна. Об этом сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Сообщается, что главный судья верно не назначил пенальти пенальти в ворота питерской команды на 38-й минуте встречи, так как контакт между защитником Робертом Ренаном и форвардом красно-белых Кейта Бальде произошел вскользь, поэтому удар в голеностоп рассчитывается как случайное действие.

Согласно решениям комитета, арбитр совершил совершил ошибку, засчитав гол в ворота «Спартака» на 39-й минуте встречи.

Решение ЭСК мотивировано тем, что положение вне игры у футболиста сине-бело-голубых Андрея Мостового, ошибочно не зафиксированное вторым ассистентом, не являлось основанием для отмены взятия ворот при проверке атакующей фазы команды «Зенит», предшествующей взятию ворот соперника, так как этот инцидент случился еще до ее начала по причине того, что мяч после этого уже побывал под контролем игрока московского клуба Кристофера Мартинса. Во второй же части развития данного эпизода произошел толчок со стороны игрока питерцев Далера Кузяева против футболиста соперника Романа Зобнина, который единогласно квалифицируется комиссией, как наказуемый штрафным ударом.

Напомним, что «Зенит» одержал домашнюю победу «Спартаком» в матче 26-го тура чемпионата России и досрочно завоевал чемпионство текущего сезона РПЛ. Для подопечных Сергея Семака этот трофей стал пятым кряду.