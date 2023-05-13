«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Астон Виллы» в матче 36-го тура АПЛ 

«Астон Вилла» на своем поле нанесла поражение «Тоттенхэму» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
За домашний клуб забитыми мячами отличились Джэйкоб Рэмси (8-я минута) и Дуглас Луис (72). В составе гостей гол забил форвард Гарри Кейн (90+6).
Таким образом, «Астон Вилла» набирает 57 очков, поднимается на седьмую строчку и сравнивается с «Тоттенхэмом», который идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.
АПЛ
36-й тур
«Астон Вилла» – «Тоттенхэм» – 2:1 (1:0)
Голы: Рэмси, 8. Луис, 72 – Кейн, 90+6.
источник: «Советский спорт»