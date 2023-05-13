Гол Марсьяля помог «Манчестер Юнайтед» дома обыграть «Вулверхэмптон»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» дома оказались сильнее «Вулверхэмптона» в матче 36-го тура АПЛ.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе манкунианцев забитыми мячами отличились нападающий Антони Марсьяль на 32-й минуте и форвард Алехандро Гарначо на добавленной пятой минуте ко второму тайму.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 66 очков после 35 проведенных игр. «Вулверхэмптон» располагается на 13-й строчке, имея в своем активе 40 очков.

АПЛ

36-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 2:0 (1:0)

Голы: Марсьяль, 32. Гарначо, 90+5.