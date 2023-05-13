Дубль Эзе принес «Кристал Пэлас» победу в матче с «Борнмутом»

В Лондоне (Англия) на стадионе «Селхерст Парк» завершился матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» принимал «Борнмут». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Победу «Кристал Пэлас» принес дубль Эберечи Эзе, отличившегося на 39-й и 58-й минутах встречи.

Эта победа стала для «Кристал Пэлас» второй в последних трех матчах. «Борнмут» уступил во втором матче кряду.

После 36 туров «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка. «Борнмут» с 39 очками располагается на 14-м месте.