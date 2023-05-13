«Саутгемптон» проиграл «Фулхэму» и вылетел из АПЛ

В Саутгемптоне (Англия) завершился матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором местный одноименный клуб встречался с лондонским «Фулхэмом». Встреча завершилась победой «Фулхэма» со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 48-й минуте встречи – отличился бразильский нападающий лондонского клуба Карлос Винисиус. На 72-й минуте усилиями Александра Митровича «Фулхэм» удвоил преимущество в счете. Больше голов в этом матче зрители не увидели.

После этой победы «Фулхэм» располагается на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. «Саутгемптон» замыкает турнирную таблицу, набрав 24 очка. Таким образом, «Саутгемптон» потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе страны.