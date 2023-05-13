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Футболистам «Зенита» вручен чемпионский кубок РПЛ 

Церемония награждения состоялась после очной встречи встречи питерцев с «Краснодаром».
Футболистам «Зенита» вручен чемпионский кубок РПЛ 
13 мая 2023 19:09
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Зенит»

Игроки «Зенита» отпраздновали чемпионство России после матча 27-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «быками» со счетом 2:2.

Отметим, что питерской команде был вручен трофей чемпионов России после завершения игры в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал обладателем титула РПЛ после того, как в 26-м туре команда Сергея Семака одержала победу над «Спартаком» со счетом 3:2. Для петербуржцев это стал пятый подобный трофей кряду и десятый в своей истории, включая чемпионство СССР в 1984 году.

Добавим, что до завершения чемпионата России осталось три тура.

источник: «Советский спорт»
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