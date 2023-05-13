Футболистам «Зенита» вручен чемпионский кубок РПЛ 

Игроки «Зенита» отпраздновали чемпионство России после матча 27-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «быками» со счетом 2:2.

Отметим, что питерской команде был вручен трофей чемпионов России после завершения игры в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал обладателем титула РПЛ после того, как в 26-м туре команда Сергея Семака одержала победу над «Спартаком» со счетом 3:2. Для петербуржцев это стал пятый подобный трофей кряду и десятый в своей истории, включая чемпионство СССР в 1984 году.

Добавим, что до завершения чемпионата России осталось три тура.