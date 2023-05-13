Тульский «Арсенал» победил «Волгарь» в матче 31-го тура Первой лиги

Футболисты тульского «Арсенала» победили астраханский «Волгарь» в матче 31-го тура Первой лиги, прервав серию из шести безвыигрышных матчей. Встреча в Астрахане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Кирилл Панченко, реализовавший пенальти на 5-й минуте, и Сергей Ткачев (58). У хозяев поля голом отметился Артем Делькин (42).

«Арсенал» набрал 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, «Волгарь» с 44 очками на пятом месте, отставая на пять очков от зоны стыковых матчей.

В 32-м туре 20 мая «Волгарь» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а днем позже «Арсенал» примет «Шинник».