На матче 27-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» принимал на своем поле «Краснодар» (2:2), присутствовало около 30 тысяч болельщиков.

Отметим, что после завершения игры петербуржцам выдали кубок чемпионов РПЛ за досрочную победу в чемпионате.

Сообщается, что очную встречу питерской команды и быков посетили 29 454 зрителей, что стало вторым результатом для РПЛ после введения закона о паспорте болельщика. Рекорд принадлежит матчу 26-го тура между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (3:2) с 48 893 болельщиками.

Напомним, что «Зенит» стал досрочным обладателем титула РПЛ после того, как в матче 26-го тура одержал победу над «Спартаком». Для питерского клуба это стал десятый чемпионский трофей в истории и пятый кряду под руководством Сергея Семака.