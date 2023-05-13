Быстров: ЦСКА – фаворит в борьбе за 2-е место, но я играл за «Спартак» и не могу ставить ЦСКА выше

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров считает, что московский ЦСКА является фаворитом в борьбе за второе место в Российской Премьер-лиге.

«По игре ЦСКА выглядит фаворитом в борьбе за второе место! Но поскольку я играл за «Спартак», я не могу ставить ЦСКА выше него! ЦСКА отправит сегодня «Торпедо» в ФНЛ», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Спартак» потерял очки в выездном матче с «Химками», сыграв вничью – 1:1.

ЦСКА в эти минуты играет с «Торпедо». На момент написания новости счет в матче – 2:0 в пользу армейцев.

ЦСКА перед 27-м туром РПЛ располагался на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 очко.