Президент РФС прокомментировал информацию о переносе финала Кубка России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Дюков прокомментировал информацию о возможном переносе финала Кубка России из «Лужников».

«Решение о проведении финала Кубка в «Лужниках» было принято осенью. Мы планируем провести финал в «Лужниках», как и планировали. Решение о переносе будет принято только в случае форс-мажорных обстоятельств. Мы должны сделать всё, чтобы «Лужники» были максимально заполнены», - приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что финал Кубка России может быть перенесен из-за ограничений, наложенных МВД России на стадион и низкого зрительского интереса.

При этом назывались три варианта места проведения матча - «ВТБ Арена» в Москве, «Арена Нижний Новгород» и стадион «Фишт» в Сочи.