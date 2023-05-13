Президент РФС признался, что обсуждает возможность проведения товарищеских матчей сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением по поводу возможных контрольных встреч сборной России с соперниками в ближайшем будущем.

«В данный момент мы ведем переговоры с несколькими футбольными федерациями на предмет товарищеских матчей сборной. В ближайшее время решение будет принято. Как подпишем соглашения, огласим решения», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что в марте сборная России провела тренировочный сбор и сыграла товарищеские матчи со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Весной прошлого года российские клубы и национальные команды были отстранены от международных турниров по решению ФИФА И УЕФА.