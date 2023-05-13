ЦСКА обыгрывает «Торпедо» после первого тайма матча РПЛ благодаря голам Чалова и Облякова

Завершился первый тайм матча 27-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Торпедо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ-Арена».

Отметим, что после первой половины встречи армейцы обыгрывают своего соперника со счетом 2:0. В составе красно-синих голы забили Федор Чалов, отличившийся на 5-й минуте, и Иван Обляков (38).

В случае победы в сегодняшнем матче подопечные Владимира Федотова наберут 54 очка и останутся на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Идущим третьим «Ростов» будет отставать от армейцев на 4 очка. При этом у дончан будет одна игра в запасе.

В свою очередь «Торпедо» останется на последней, 16-й строчке (13 очков).