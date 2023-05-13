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Хет-трик Тимошенко помог «Родине» разгромить «Нефтехимик»

Подмосковная команда одержала третью подряд победу и вплотную приблизилась к зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ.
13 мая 2023 19:57
автор: Александр Евграфов

Футболисты московской «Родины» разгромили «Нефтехимик» в матче 31-го тура Первой лиги. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей поля, которые одержали третью победу подряд.

Победу «Родине» принес хет-трик Ивана Тимошенко (42, 56 и 62), голами также отметились Уэсли Вачхольз (53) и Игорь Андреев (83). У хозяев поля гол на счету Константина Базелюка (11).

«Родина» набрала 45 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице, отставая на 4 очка от зоны, дающей право на стыковые игры. «Нефтехимик» с 40 очками находится на 11-м месте.

В 32-м туре 20 мая «Нефтехимик» отправится в гости к «Енисею», а днем позже «Родина» примет «Кубань».

источник: «Советский спорт»
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