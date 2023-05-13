Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа получит «Золотую перчатку» Английской премьер-лиги

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа гарантированно получит приз «Золотая перчатка» английской премьер-лиги по итогам сезона-2022/23, сообщается на сайте АПЛ.

К настоящему времени на счету испанца 16 «сухих» матчей. Ближайшие преследователи испанца Алисон из «Ливерпуля», Ника Поупа из «Ньюкасла» и Аарона Рамсдейла из «Арсенала» провели по 13 игр.

Поскольку всем трем командам осталось провести по три матча, никто из преследователей не сможет превзойти достижение де Хеа.

Для де Хеа этот трофей будет вторым в карьере. Ранее испанец выигрывал «Золотую перчатку» в сезоне-2017/18 года. Алисон в карьере два раза завоевывал приз, вручаемый вратарю, который провел больше всего игр «всухую» (в сезонах-2018/19 и 2021-22).