ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа получит «Золотую перчатку» Английской премьер-лиги

Голкипер манкунианцев гарантировал себе приз за три тура до финиша турнира.
13 мая 2023 20:10
автор: Александр Евграфов

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа гарантированно получит приз «Золотая перчатка» английской премьер-лиги по итогам сезона-2022/23, сообщается на сайте АПЛ.

К настоящему времени на счету испанца 16 «сухих» матчей. Ближайшие преследователи испанца Алисон из «Ливерпуля», Ника Поупа из «Ньюкасла» и Аарона Рамсдейла из «Арсенала» провели по 13 игр.

Поскольку всем трем командам осталось провести по три матча, никто из преследователей не сможет превзойти достижение де Хеа.

Для де Хеа этот трофей будет вторым в карьере. Ранее испанец выигрывал «Золотую перчатку» в сезоне-2017/18 года. Алисон в карьере два раза завоевывал приз, вручаемый вратарю, который провел больше всего игр «всухую» (в сезонах-2018/19 и 2021-22).

источник: АПЛ
«Приемлемый результат». Ерохин – о ничьей с «Краснодаром»
Полузащитник «Зенита» не расстроен, что не удалось победить.
13.05.2023 20:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Малком: до окончания сезона чемпионата России уеду в Бразилию
Бразилец планирует уехать домой к рождению сына.
13.05.2023 20:29
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Рубин» победил «Акрон» и продлил свою победную серию до пяти игр в Первой лиге
В следующем туре лидеры турнира встретятся между собой.
13.05.2023 20:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хакими рассчитывает вернуться в «Реал» 
Марокканский футболист покинул мадридский клуб в 2020 году.
13.05.2023 20:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Звезда «Уральских пельменей» Рожков верит в победу «Урала» в Кубке России
Шоумен высказался о шансах екатеринбургской команды завоевать трофей.
13.05.2023 20:14
Футбол
автор: Никита Плохих
Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа получит «Золотую перчатку» Английской премьер-лиги
Голкипер манкунианцев гарантировал себе приз за три тура до финиша турнира.
13.05.2023 20:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хет-трик Тимошенко помог «Родине» разгромить «Нефтехимик»
Подмосковная команда одержала третью подряд победу и вплотную приблизилась к зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ.
13.05.2023 19:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
ЦСКА обыгрывает «Торпедо» после первого тайма матча РПЛ благодаря голам Чалова и Облякова
ЦСКА обыгрывает «Торпедо» после первого тайма матча РПЛ благодаря голам Чалова и Облякова
Армейцы близки к тому, чтобы одержать третью победу кряду в лиге.
13.05.2023 19:55
Футбол
автор: Сергей Иванов
Президент РФС признался, что обсуждает возможность проведения товарищеских матчей сборной России
По словам 55-летнего функционера, он находится в контакте с несколькими футбольными федерациями.
13.05.2023 19:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика