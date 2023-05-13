Хакими рассчитывает вернуться в «Реал» 

Фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими планирует совершить возвращение в «Реал». Об этом сообщает AS со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, 24-летний футболист желает воссоединиться с королевским клубом, воспитанником которого является. Сообщается, что парижане не готовы расстаться с марокканцем и не собираются продавать защитника «сливочным». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, что Хакими выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. С тех пор за красно-синих он сыграл 78 матчей, забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.