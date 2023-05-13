«Рубин» победил «Акрон» и продлил свою победную серию до пяти игр в Первой лиге

Футболисты казанского «Рубина» победили тольяттинский «Акрон» в матче 31-го тура Первой лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Рустамжон Ашурматов (4-я минута), Мераби Уридия (7) и Джоэль Фамейе (17). У «Акрона» голы на счету Руслана Апекова (13) и Дмитрий Сасин (90).

«Рубин» набрал 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, «Акрон» с 39 очками находится на 12 месте.

В 32-м туре 19 мая «Акрон» примет «Аланию», а «Рубин» в Калиниграде сыграет с лидером чемпионата «Балтикой». Обе команды уже в следующем туре могут гарантировать себе прямой выход в Российскую премьер-лигу.